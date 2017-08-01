Государственный экзаменационный центр: Часть плановых мест не будет заполнена

2017-08-01 10:35 | www.oxu.az | 3

В этом году для высших учебных заведений было предоставлено 42 806 мест. Может быть, определенные места останутся незаполненными.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По словам М.Аббасзаде, по сравнению с прошлым годом количество вакантных мест выросло на 2%. В I группе рост составил 1%, во II группе – 5%, в IV группе - 3,5%, в V группе – примерно 8%, в III группе количество мест не изменилось.

A.M.

