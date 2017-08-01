В Азербайджане отмечается День алфавита и языка

2017-08-01 10:42 | www.oxu.az | 3

День азербайджанского алфавита и языка отмечается в республике ежегодно 1 августа, согласно соответствующему указу президента Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года.

Как сообщает Oxu.Az, данному документу предшествовал указ президента Гейдара Алиева от 18 июня 2001 года «О совершенствовании применения государственного языка», в котором подчеркивались роль и функции азербайджанского языка как атрибута независимой государственности.

Согласно указу, с 1 августа 2001 года повсеместно осуществлялся перевод азербайджанского алфавита на латинскую графику.

В годы вхождения Азербайджана в состав царской России азербайджанцы пользовались арабским алфавитом. С приходом к власти большевиков в Азербайджане стали проводиться космополитические эксперименты со многими обычаями и традициями азербайджанского народа, включая его язык и алфавит. Вскоре русский язык фактически приобрел статус государственного языка.

К концу 20-х годов прошлого столетия была проведена реформа алфавита, в результате которой вместо арабского алфавита стал применяться новый азербайджанский алфавит по латинской графике. Но не прошло и десяти лет с начала этой реформы, как было принято решение о переходе на кириллицу. Таким образом, примерно за десять лет в алфавит азербайджанского языка трижды были внесены изменения.

К концу XX столетия, когда Азербайджан второй раз приобрел государственную независимость, вопрос о реформе алфавита вновь стал актуальным. В действительности переход на новый алфавит намечался с первого года независимости – 1991 года. Но реалии того времени не позволяли довести этот процесс до конца.

Издательско-полиграфическая работа в стране велась параллельно по двум алфавитам: газеты издавались наполовину по новому алфавиту на латинской графике, а наполовину – по кириллице. Это приводило к серьезному недоумению среди населения.

Отметим, что за всю историю человечества ни один другой народ не подвергался подобным репрессиям.

A.M.