В России просят убрать мемориальную табличку армянину-нацисту – ФОТО

2017-08-01 10:58 | www.oxu.az | 3

Скандал разгорается вокруг мемориальной таблички лидеру «армянского национального освободительного движения» конца XIX - начала XX веков Гарегину Нжде, передает Oxu.Az со ссылкой на «Комсомольскую правду».

До Великой Отечественной войны он был военным и государственным деятелем Армении, создателем новой национальной идеологии. Но в 1941 году встал на сторону Германии, надеясь, что после победы фашистов в войне с СССР Армения вернет себе независимость. Поэтому входит в созданный в 1942 году в Берлине состав «Армянского национального совета» и призывает своих земляков к вооруженной борьбе против Советского Союза. За сотрудничество с фашистами Нжде осудили на 25 лет. Но из тюрьмы армянский лидер не вышел, скончался от тяжелой болезни в 1955 году.

А 57 лет спустя в Армавире (к этому городу Нжде не имеет никакого отношения, здесь просто живут его земляки), на территории армянского храма Успения Пресвятой Богородицы, установили мемориальную доску этому человеку.

«Я стал узнавать, когда установили эту мемориальную табличку, и выяснил, что его возвели по инициативе молодежного комитета при армавирском отделении Союза армян России. Не смутил устроителей данного мемориала и тот факт, что осужденный к 25 годам тюремного заключения Гарегин Нжде так и не был реабилитирован», - говорит армавирец, юрист Илья Хлопков.

В администрации Армавира сообщили, что мэрия не имеет никакого отношения к установке этой таблички.

«Единственное, делали запрос в Государственный архив страны - было это еще в 2012 году. Просили ведомство предоставить официальный ответ - действительно ли этот человек, имя которого должно было появиться на мемориальной доске, сотрудничал с фашистами и является преступником. Но ответа мы до сих пор, а прошло уже пять лет, не получили» - сообщили в администрации.

Отметим, что жители Армавира собрались идти в прокуратуру, чтобы в этом деле разобрались служители закона.

Н.О.