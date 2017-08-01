Завершилась регистрация кандидатов в президенты в Кыргызстане

2017-08-01 10:53 | www.trend.az | 3

Центризбирком КР 1 августа завершил прием документов от кандидатов в президенты. Как сообщается на официальном сайте ЦИК, всего заявки подали 59 человек, передает КНИА «Кабар».

Так, всего заявок о самовыдвижении подали 49 человек. Среди них: Н.Нышанов, О.Текебаев, А.Абдылдаев, Б.Дегенбаев, С.Султанидинов, К.Шаршекеева, Т.Масадыков, О.Бабанов, Р.Карасартова, Турсунбай Бакир уулу, З.Муратбекова, С.Энназаров, С.Абдрахманов, М.Чолпонбаев, К.Чороев.

И еще 10 решений политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента, среди них: Т.Сариев - политическая партия «Ак-Шумкар», Б.Торобаев – политическая партия «Онугуу-Прогресс», Турсунбек Акун – политическая партия «Адам укугу», А.Мадумаров - политическая партия «Бүтүн Кыргызстан», С.Жээнбеков –политическая партия «Социал-демократическая партия Кыргызстана», А.Келдибеков и К.Ташиев – политическая партия «Патриотическая партия «Ата-Журт», И.Масалиев – партия коммунистов Кыргызстана, Т.Асанбеков - политическая партия «Мекен Ынтымагы», Т. Акимов- политическая партия «Чон казат», К.Исаев-политическая партия «Кыргызстан».

Стоит отметить, что теперь кандидаты должны будут собрать 30 тыс. голосов, заплатить 1 млн сомов и сдать тест на знание государственного языка.

Выборы президенты Кыргызстана состоятся 15 октября 2017 года.

Официальный курс на 1 августа составляет 0,0145 KGS/USD.