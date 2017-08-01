Процедуру использования беспилотников могут упростить в Казахстане

2017-08-01 11:00 | www.trend.az | 4

Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК распространил информацию для пользователей беспилотных летательных аппаратов, передает МИА «Казинформ».

По информации ведомства, в настоящее время ведется работа по совершенствованию и упрощению процедур использования беспилотников.

«При эксплуатации беспилотного летательного аппарата на территории РК необходимо иметь письмо от Комитета гражданской авиации о постановке на учет БПЛА. При осуществлении полетов БПЛА, согласно статей 31 и 33 Закона РК от 15 июля 2010 года № 339-IV «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» полеты и схемы (маршруты) полетов воздушных судов согласовываются с органами национальной безопасности и уполномоченным органом в сфере государственной авиации и утверждаются КГА МИР РК. В период проведения охранных мероприятий полеты над населенными пунктами вне установленных маршрутов и полеты над охраняемыми объектами согласовываются с органами национальной безопасности и Службой государственной охраны РК», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Комитета в Фейсбуке.

Как отмечается, в соответствии с пунктом 17-1 параграфа 1 главы 2 Правил использования воздушного пространства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2011 года № 506, для каждого объекта, на котором проводятся полеты БПЛА, собственником или органом, ответственным за эксплуатацию объекта, разрабатывается инструкция по взаимодействию с органами управления воздушным движением (УВД), которая согласовывается с органом УВД, в районе ответственности которого находится объект.

Согласно п. 32 Правил, полеты беспилотных летательных аппаратов выполняются на высоте, обеспечивающей реализацию указанных мероприятий, с обеспечением безопасности выполнения полетов их организатором. Согласование выполнения таких полетов над населенными пунктами вне установленных маршрутов, производится с органами национальной безопасности и уполномоченным органом в сфере государственной авиации не менее чем за 3 суток до начала полетов. В период проведения охранных мероприятий полеты воздушных судов над населенными пунктами вне установленных маршрутов согласовываются с органами национальной безопасности и Службой государственной охраны РК не менее чем за 2 рабочих дня до начала полетов.

Владелец БПЛА также должен сообщить подробные данные о полетах органам управления воздушным движением в соответствии с Правилами.

Согласно п. 58-60 Правил оператор БПЛА представляет план полета в Главный центр УВД (Министерство обороны) для получения разрешения на использование воздушного пространства в целях уведомления органов обслуживания воздушного движения (управления воздушным движением) и полетно-информационного обслуживания по запросу эксплуатанта. Форма плана полета установлена п.63 Правил.