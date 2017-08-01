Mersin Uluslararası Limanı'nda hisse devri

2017-08-01 10:59 | www.trend.az | 1

Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye yeni bir dev yabancı yatırımı daha çekmeyi başaran Holding, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki yüzde 50 hissedeki yüzde 40'lık payın 869 milyon dolara devri için Avustralyalı altyapı fonu IFM Investors ile hisse devir sözleşmesi imzaladı.

Hisselerini, IFM Global Altyapı Fonu'nun sahip olduğu, danışmanlık verdiği ve yönettiği Avustralya merkezli IFM Investors'a ait Global InfraCo SP NEUM SLU şirketine devredecek olan Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, anlaşma maddelerine göre kalan yüzde 10'luk payla "Mersin Uluslararası Limanı Yönetim Kurulu Başkanlığı" pozisyonunu koruyacak.



Hisse ihracı karşılığında Türkiye'ye yaklaşık 869 milyon dolarlık nakit girişi sağlayacak Akfen Holding, buradan elde ettiği geliri Türkiye'de hayata geçireceği toplam 6 milyar 935 milyon liralık yatırım paketinde kullanacak.



Akfen, 2017 yılı başında 2 yılda tamamlayacağı yatırım paketi açıklamıştı. Toplamda bin 380 kişilik istihdam yaratan paketin en önemli iki ayağını 3,9 milyar liralık Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ'daki şehir hastaneleri ve 2 milyar 250 milyon liralık yenilenebilir enerji projeleri oluşturuyor.

"Bu tür hisse ihraçları en kıymetli ihracat kalemi"

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, açıklamadaki değerlendirmesinde, 1,2 milyar dolarlık yatırım sonucunda Mersin Uluslararası Limanı'nın bölgenin en önemli limanlarından biri olduğunu vurguladı.

Dünyanın en büyük liman işletmecilerinden Singapur merkezli ortakları PSA International ile Mersin Uluslararası Limanı'na özelleştirme sürecinin ardından hızla yatırımlarına başladıklarını belirten Akın, şunları kaydetti:



"2007 yılında Özelleştirme İdaresi'nden 755 milyon dolar ile 36 yıllık işletme imtiyazını aldığımız Mersin Limanı'nı bugüne kadar 453,5 milyon dolar ilave yatırım yaparak toplam 1 milyar 208,5 milyon dolarlık harcama ile Akdeniz'in hub'ı haline getirdik ve liman kapasitesini 8 kat artırdık. Bugün itibarıyla elleçlenen yük 1 milyon 600 bin TEU'ya ulaşarak 10 yılda 4 kat artış kaydetti. Halen boş kapasitemiz bulunuyor.



Limanı, uluslararası mega taşıma gemilerini ağırlayacak kapasiteye ulaştırdık. Konvansiyonel kargo elleçlemesi 4,1 milyon ton seviyelerinden 2 katına çıkarak 8 milyon ton seviyelerine yükseldi. Daha önce olmayan Ro-Ro hizmeti de bizimle başladı ve 74 bin seviyelerine geldi. Mersin Uluslararası Limanı'nı sadece Türkiye değil, bölgenin en önemli uluslararası limanları arasında hak ettiği noktaya getirdik."

Türkiye'ye yaptıkları yatırımlara yabancı sermayeyi ortak ederek "taze döviz"in ülkeye girişini blok hisse ihracı yoluyla yapmaya çaba gösterdiklerini belirten Akın, şöyle devam etti:



"Böylelikle Akfen Holding olarak 2017 yılı başıyla birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji, TAV Havalimanları Holding ve Mersin Uluslararası Limanı'nda dört dev yabancı şirketin Türkiye'ye toplam 1 milyar 229 milyon dolarlık yatırımını ülkemiz ekonomisinin geleceğine duyulan güvenin önemli bir göstergesi olarak görüyorum. Bu da Türk ekonomisinde yeni başarı hikayeleri için güzel bir başlangıç olacaktır."



Hamdi Akın, yurt dışı şirketlerine yapılan bu tip hisse devirlerinin "en kıymetli ihracat kalemleri" arasında yer aldığını belirterek, bunları hiçbir ithal ikamesine dayanmadığı için "net döviz girişi" olarak çok değerli bulduğunu bildirdi.

AA