Компания Apamark оказала поддержку производству бумаги картона

2017-08-01 10:44 | www.apa.az | 4

В результате совместного сотрудничества Apamark и производственного комбината бумаги и картона в составе Azərsun Holding заинтересованным в покупке коробок различной формы не осталось необходимости преодолеть дальний путь. С сегодняшнего дня начал функционировать новый сайт комбината.

Форма заказа упрощена

На новой интернет странице посетители могут спокойно ознакомиться с более чем 250 формами коробок. Кроме того, посетители могут сделать заказ нажав на понравившуюся им коробку и заполнить необходимую информацию.

Частное программирование и минимальная зависимость

Во время программирования сайта не используется какой либо готовый шаблонный модуль программирования. Кроме того в админ-панели созданы большие возможности, чтобы пользователи в будущем спокойно могли добавлять новую продукцию, разделы, языковые панели, текст и фото.

Отметим, сумевшая за короткие сроки превратиться в марку Apamark планирует представить еще 2 важных проекта в течение июня. Компании, желающие воспользоваться такими услугами как разработка сайтов, работы по графическому дизайну, услуги PR, фото/видео съемка, разработка онлайн и оффлайн маркетинговых стратегий, SEO анализ, SMM и другие, могут обратиться в Apamark.