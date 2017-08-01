В Баку началась электронная регистрация в группы дошкольной подготовки

2017-08-01 11:07 | www.oxu.az | 6

С сегодняшнего дня началась электронная регистрация детей в группы дошкольной подготовки в общеобразовательных учебных заведениях при Управлении образования города Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, прием детей в группы дошкольной подготовки будет осуществляться с 1 августа по 18 сентября с помощью онлайн-регистрации заявлений в электронной системе mektebeqebul.edu.az. Прием документов в группы дошкольной подготовки в школах будет осуществляться с 15 августа до 15 сентября.

Прием документов в группы дошкольной подготовки в общеобразовательных учебных заведениях в районах будет вестись с 15 августа до конца сентября.

Н.О.

