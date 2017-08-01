Haziran’da ihracat %2,3 arttı

2017-08-01 11:01 | www.trend.az | 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.Buna göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artışla 13 milyar 166 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 1,5 azalışla 19 milyar 177 milyon dolar oldu.Bu dönemde, dış ticaret açığı 6 milyar 612 milyon dolardan yüzde 9,1 azalarak 6 milyar 11 milyon dolara geriledi.

6 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 8.2

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın haziran ayında yüzde 66,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 68,7’ye çıktı.

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 77 milyar 453 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 8,7 artışla 108 milyar 324 milyon dolara yükseldi.Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 10 artış göstererek 30 milyar 870 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,5 oldu.Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB) ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 6 milyar 249 milyon dolar oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB’nin ihracattaki payı geçen yılın haziranda yüzde 48,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 47,5 olarak kayıtlara geçti.

En çok ithalat otoda

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 152 milyon 4 bin dolarla “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları” oldu. “Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları” ise 1 milyar 149 milyon 238 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. aziranda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 533 milyon 423 bin dolarla “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar” olarak belirlendi. Bunu “Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar” takip etti.