Mutluluğa "Evet" Dediler

2017-08-01 11:03 | www.trend.az | 1

2016 yılında 6.607 çifti evlendirerek bir rekora imza atan Keçiören Belediyesi Evlendirme Memurluğu, bu yıl da 3.511 çiftin nikahını kıydı.

Türkiye’nin en büyük ilçelerinin başında gelen Keçiören, Ankara’nın tüm ilçelerini geride bırakarak açık ara birinci oldu. Keçiören’i, 2.902 çiftle Çankaya, 2.520 çiftle Yenimahalle takip etti.

07.07.2017 bereketi

Evlenmek için özellikle yaz mevsimini seçerek ortak bir yaşama evet diyen çiftler, sembol tarihlerde ise adeta rekor kırıyor. Keçiören Belediyesi 07.07.2017 tarihinde 127 çiftin nikahını kıydı. Dünya evine giren çiftler sembol tarihlerin evlilik yıl dönümünü hatırlamayı kolaylaştırdığına dikkat çekerken, nikah memurları da o gün nikahtan nikaha koştu.

Evlenen çiftler arasında yabancı uyruklular sıralamasında ise birinciliği yine Suriyeliler aldı, onları İran, Azerbaycan ve Özbekistanlılar takip etti.

Çiftlerin dünya evine girmesine zaman zaman da bizzat tanıklık eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Ailenin temel taşları karşılıklı sevgi, saygı, hürmet, anlayıştır. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin. Darısı bekarların başına" dedi.

Kaynak İHA