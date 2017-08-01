В Барде скончалась девушка, которую отец ударил молотком

2017-08-01 11:14 | www.oxu.az | 4

Скончалась 19-летняя жительница села Хаджалы Бардинского района Малейка Алиева, которую 24 июля ударил молотком собственный отец.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, Садай Алиев 1968 г.р. ночью ударил спящую супругу Гюльбениз Алиеву молотком по голове и убил. Затем он напал на своих детей, 19-летнюю Малейку и 14-летнего Мурада, которые получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Девушка скончалась в больнице, врачи борются за жизнь Мурада.

После кровавого преступления Садай Алиев повесился. Предварительное расследование показало, что он страдал психическим расстройством.

A.M.

