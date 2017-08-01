СМИ отметили несчастный вид Ангелы Меркель на отдыхе в Италии – ФОТО
2017-08-01 11:20 | www.oxu.az | 4
Британский таблоид Daily Mail отметил «не очень счастливый» вид канцлера Германии Ангелы Меркель во время отдыха с супругом в Италии, передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
«Из-за террористических атак, споров внутри ЕС и выборов, которые предстоят в конце этого года, Ангела Меркель не выглядела очень счастливой», - пишет издание.
Как сообщается, пара была замечена в понедельник, 31 июля, на горном курорте Солда на севере Италии в походном снаряжении.
Ранее СМИ заметили премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в бюджетном наряде на отдыхе в Италии.
Н.О.