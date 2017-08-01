Сын азербайджанского бизнесмена: Я не папенькин сынок

2017-08-01 11:26 | www.oxu.az | 5

Ранее сообщалось, что азербайджанский предприниматель устроил своему сыну роскошную свадьбу в Шамкире.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, виновник торжества Натиг Мусаев прокомментировал сказанное о нем: «Что здесь такого?! На мою свадьбу пришел Мустафа (турецкий певец Мустафа Джеджели) – вот и все…Свадьба была не роскошная, а обычная. Пресса все раздувает. Я каждый день встаю в 6 часов и иду на работу. В поте лица зарабатываю себе на хлеб. Я не папенькин сынок».

A.M.

