Подход Европы к СВПД не должен зависеть от США - министр

2017-08-01 11:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министр дорог и городского развития Ирана Аббас Ахунди заявил, что Европа должна действовать независимо от США в отношении ядерной сделки между Ираном и группой "Большая Шестерка".

Он сделал эти замечания на встрече с министром транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Александром Добриндтом. Об этом сообщает IRNA.

Говоря о том, что администрация США показала неприемлемое и непредсказуемое поведение и приняла новые санкции в отношении Ирана, Ахунди добавил: «За последние несколько месяцев мы наблюдаем много позитивных позиций в Европе, в том числе со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель, вице-канцлера и федерального министра иностранных дел Зигмара Габриэля, а также главы дипломатии ЕС Федерикы Могерини. Мы ожидаем, что все стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) останутся приверженными своим обязательствам, определенным в соглашении».

«Мы все знаем, что СВПД – это не просто коммерческий контракт, он может расширить безопасность в регионе и мире, поэтому Европе необходимо заключать контракты в рамках СВПД и решать проблемы», - добавил иранский министр.

В июле 2015 года между Ираном и группой "Большая Шестерка" было заключено историческое соглашение по иранской ядерной программе, известное как СВПД.

Ахунди также сказал, что Иран и Германия могут определенно договориться о плане крупных коммерческих операций в Иране, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, добавив: «В железнодорожной отрасли у нас есть большие возможности для сотрудничества, включая расширение железнодорожной инфраструктуры, строительство современных железных дорог и обновление флота, которому нужны миллиардные инвестиции».

Он также предложил построить железнодорожный коридор Германия-Иран-Китай, заявив, что инфраструктура для коридора уже существует.