Кыргызские военнослужащие стали победителями военных игр дружественных армий СНГ

2017-08-01 11:34 | www.trend.az | 4

Кыргызские военнослужащие стали победителями II Военно-спортивных игр дружественных армий Содружества независимых государств (СНГ), передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу Генштаба Вооруженных Сил КР.

Про ее данным, 1 августа 2017 года на спортивных площадках войсковой части 20636 (г. Балыкчы) Сухопутных войск ВС КР завершились II Военно-спортивные игры дружественных армий государств – участников СНГ.

В течение недели на базе учебного центра «Эдельвейс» Генерального штаба ВС КР более 300 военнослужащих Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, определяли сильнейших в соревнованиях по армейскому рукопашному бою, гиревому спорту, военному многоборью ВСК, стрельбе из штатного и табельного оружия, офицерскому троеборью и командирским стартам в личном и командном зачетах.

Кыргызские военнослужащие стали победителями Игр в общекомандном зачете, выиграв два командных вида соревнований из шести, а в остальных видах вошли в тройки призеров, что позволило опередить сильные сборные Казахстана и России, в составе которых были заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, неоднократные чемпиона мира, Европы и Азии.

В стрельбе из штатного и табельного оружия, соревнованиях по многоборью ВСК наша команда завоевала золото, а также заняла второе место в соревнованиях по офицерскому многоборью и третье место в состязаниях по командирским стартам и армейскому рукопашному бою. Второе место заняли военнослужащие Республики Казахстан, а спортсмены Российской Федерации замкнули тройку призеров.

И в общем медальном зачете Игр кыргызские военнослужащие заняли первое место, совместно со спортсменами Российской Федерации. Обе команды имеют в своей копилке по 21 медали, 20 медалей завоевали воины – спортсмены Казахстана, замкнули тройку призеров военнослужащие Республики Беларусь, на счету которых 19 медалей.

В целом из 32 участников от Вооруженных Сил КР победителями и призерами Игр стал 21 военнослужащий.

Закрывая игры, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил КР Кубанычбек Орозматов отметил: «…главной целью Игр была не победа любой ценой, а праздник торжества спортивного духа, армейской дружбы и верности идеалам честной спортивной борьбы».

Помимо спортивных соревнований участникам Игр была представлена большая культурная программа. Воины – спортсмены Содружества посетили этно-центр «Рух - Ордо» имени Ч.Т. Айтматова, совершили экскурсию по Иссык-Кульской области и ее памятным, историческим и туристическим местам, стали свидетелями гала-концерта мастеров искусств республики и Центрального дома армии, кроме того, всем участникам Игр было организовано ежедневное купание в озере.