В Венесуэле похитили лидеров оппозиции – ВИДЕО

2017-08-01 11:34 | www.oxu.az | 4

Двух лидеров венесуэльской оппозиции похитили у их дома, сообщают их родственники, передает Oxu.Az со ссылкой на İndependent.

Леопольдо Лопес и Антонио Ледезма отбывали домашний арест, когда их похитили, сообщили члены семей оппозиционеров на страничке в Twitter.

Жена Лопеса считает, что президент Николас Мадуро несет прямую ответственность за судьбу обоих оппозиционеров.

Леопольдо Лопес - один из главных оппонентов венесуэльского президента Николаса Мадуро, национальный координатор партии «Народная воля». Антонио Ледесма - венесуэльский политический деятель. Лидер политической партии «Альянс смелых людей» и мер Каракаса.

В ходе антиправительственных выступлений, которые сотрясают Венесуэлу с начала апреля, арестованы свыше 4.9 тысяч человек.

Н.О.