18 мостов отремонтируют в Южном Казахстане до конца года

2017-08-01 11:36 | www.trend.az | 4

В Южно-Казахстанской области до конца текущего года отремонтируют и сдадут в эксплуатацию 18 мостов. В частности, на сегодняшний день ведется капитальный ремонт 13 мостов и средний ремонт 5 мостов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

По данным специалистов областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в регионе при полном введении в эксплуатацию данных объектов, количество мостов, требующих ремонта сократится до 101.

Вместе с тем, ведется разработка проектно-сметной документация 26 мостов, требующих ремонта, из которых 11 пройдут капитальный ремонт, а 15 средний ремонт. По итогам года, 26 проектов получат заключение соответствующей экспертизы. В соответствии с этим, в случае рассмотрения средств из местного бюджета для проведения строительных работ по данным 26 проектам, в 2018 году начнутся строительно-ремонтные работы.

Стоит отметить, на автомобильных дорогах областного значения насчитывается 409 мостов, из которых 290 находятся в удовлетворительном состоянии, а 119 требуют ремонта.