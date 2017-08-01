Армения выбирает между Россией и США, а Вашингтон посылает Еревану сигналы – армянские СМИ

2017-08-01 11:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Армянские СМИ первого августа продолжили развивать тему углубления сотрудничества Еревана с НАТО и ухода с российского трека политики в сторону Запада, что стало для армянской общественности темой номер один за последнюю неделю.

В статье, посвященной проходящим в Грузии учениям НАТО "Достойный партнер 2017", в которых принимают участие и военнослужащие Армении, армянское издание lragir пишет, что США, в отличие от России, не сдают союзников. «Например, между США и Израилем бывают самые острые проблемы, но США заявили, что те, кто захочет проблем с Израилем, будут иметь дело с США. Россия, например, подобных заявлений в отношении Армении не делала, более того, она фактически вооружает Азербайджан против Армении», - пишет издание.

По мнению авторов статьи, заявление вице-президента США Майка Пенса в интервью Fox News - «Союзникам в Восточной Европе мы говорим: мы с вами во имя свободы» – это заверение в поддержке США и мессидж Армении, которая, будучи приверженной обязательствам перед пророссийскими блоками, пытается сохранить отношения с Западом.

«В последнее время Запад, и особенно США, делают Армении активные предложения, связанные с развитием экономики, безопасностью, государственным строительством. Армении предоставлены современные оборонные средства, которые повысили уровень защищенности армии, предлагаются технологические инвестиции в экономику и особенно энергетику», - пишут авторы статьи.

В какой-то момент наверняка возникнет необходимость выбирать, учитывая поляризацию международных отношений и ужесточение политики США в отношении России, пишет издание, напоминая, что новые санкции вызовут серьезные экономические и политические проблемы в России.

«Россия вынуждена будет вновь опустить «железный занавес», и Армения окажется перед выбором, по какую сторону "железного занавеса" ей быть, а в более глобальном аспекте – Армении придется выбирать между ролью объекта или субъекта геополитики. Субъект получит возможность участвовать в геополитической игре, заодно решая свои национально-государственные задачи. Понятно, по какую сторону занавеса Армения может быть субъектом», - пишет издание.

Знакомясь с общим посылом всех армянских СМИ, становится очевидно – армянские власти решили шантажировать Россию своими возможными отношениями с Западом. Однако, зная возможности реакции Кремля в данных обстоятельствах, понятно, что никакого шантажа не получится – Москве достаточно лишь прикрикнуть на Армению, чтобы власти этой страны одумались и не поощряли антироссийские настроения в обществе.

На деле, наблюдатели, да и все разумные люди в целом, понимают, что Армения, проданная с потрохами России во всех областях, Запад не интересует. Страна, которая позволила разместить на своей территории российскую военную базу, отдала в руки Москвы управление совместной ПВО, объединенной группировкой российско-армянских войск, да еще и налаживает отношения с Ираном, вряд ли может всерьез заинтересовать Запад.

Но антироссийский тренд, который набирает обороты в Армении, интересен с точки зрения попыток Армении давить на Россию, чтобы добиться каких-то новых преференций для себя.

(Автор: Эльмира Таривердиева)