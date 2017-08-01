В проходящем в Баку «Кубке Моря -2017» примут участие 300 человек личного состава

2017-08-01 12:02 | www.apa.az | 6

В штабе ВМС Азербайджана организована пресс-конференция в связи с проводящимися в Баку соревнованиями «Кубок Моря -2017».

Как сообщает АПА, главный судья соревнований, капитан первого ранга Шахин Мамедов сказал, что в рамках соревнований «Армейские международные игры 2017» на проходящих с 1 по 11 августа в Баку соревнованиях «Кубок Моря -2017» примут участие экипажи кораблей ВМС Азербайджана, России, Ирана и Казахстана. В качестве наблюдателей будут присутствовать представители ВС Турции, Саудовской Аравии и Бахрейна.

Ш.Мамедов подчеркнул, что в Кубке примут участие 300 человек личного состава. По словам Ш.Мамедова «Кубок Моря -2017» будет проводиться в 3 этапа – артиллерийские стрельбы, организация борьбы за живучесть судна, морская готовность и работа по спасению: «Для проведения конкурса на высоком уровне портовые мосты, учебно-тренировочные комплексы и другие обучающие центры находятся в состоянии полной готовности. Для проведения соревнований на высоком уровне и в прозрачной обстановке руководство Минобороны создало все необходимые условия».