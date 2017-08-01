В Казахстане состоялось открытие конкурсов с участием азербайджанских военных – ФОТО

2017-08-01 12:00 | www.oxu.az | 6

На военной базе Отар в Казахстане состоялась торжественная церемония открытия конкурсов «Мастера артиллерийского огня» и «Снайперский рубеж», проводимых в рамках соревнований «Армейские международные игры - 2017».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, оба конкурса, в которых также принимают участие азербайджанские военнослужащие, пройдут с 1-го по 9-е августа на военной базе Отар в Казахстане.

A.M.

