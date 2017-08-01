Новый центр управления воздушным движением заработает в 2018 году в Беларуси

2017-08-01 11:50 | www.trend.az | 4

Новый центр управления воздушным движением заработает в конце 2018 года в микрорайоне Сокол под Минском. Такая информация размещена в сегодняшнем номере газеты "Рэспублiка", передает Белта.

Как рассказал начальник отдела движения "Белаэронавигации" Валерьян Гродь, сегодня за воздушным движением следят в Минском районном и аэродромном диспетчерских центрах "Белаэронавигации", расположенных в Национальном аэропорту Минск. Также службы воздушного движения предприятия находятся и на других гражданских аэродромах. "Совсем скоро центры в областях сдадут часть своих полномочий. Им останется руководить полетами только в районе своих аэродромов - до высоты 4,5 тыс. м и в радиусе 60-100 км, - сказал он. - Самый очевидный плюс переезда в том, что с Сокола будет контролироваться фактически все небо над страной".

Кроме этого, в Соколе живет много специалистов по управлению воздушным движением. Предполагается, что в новом центре будут работать четыреста человек. Его оснастят самым современным оборудованием, центр станет одним из лучших в Европе.

По словам представителя "Белаэронавигации", запуск центра позволит оптимизировать структуру воздушного пространства, повысить уровень аэронавигационного обслуживания и авиационной безопасности. Все это усилит транзитный потенциал страны, убежден Валерьян Гродь.

Стоимость проекта на старте оценивалась в Br87,5 млн. Расходы взяла на себя "Белаэронавигация" с привлечением кредитных ресурсов. Специалисты ожидают, что затраты окупятся через 8 лет после ввода ЦУП в эксплуатацию, поскольку обслуживание самолетов - прибыльное дело во всем мире.

По данным начальника отдела, через небо Беларуси проходит 56 международных воздушных трасс общей протяженностью около 22 тыс. км. Чаще других летают лайнеры России и стран Европейского союза - суммарно около 70%. Однако каждый десятый самолет - белорусский. Ежедневно над Беларусью пролетают около 750 воздушных судов. Всего же за прошлый год в нашем небе курсировало около 280 тыс. лайнеров. Дальше будет больше, не сомневаются эксперты. За каждым судном нужен надзор. Ради общей безопасности и выгоды под Минском строят новый центр по управлению воздушным движением, заключается в статье.