Глава пресс-службы Белого дома уволен через 10 дней после назначения

2017-08-01 12:07 | www.oxu.az | 6

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи уволен со своего поста - всего через 10 дней после назначения, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

По версии президентской администрации, Скарамуччи решил покинуть пост добровольно в связи со сменой начальства.

«Мистер Скарамуччи счел, что наилучшее решение - дать [новому] главе администрации Джону Келли начать работу с чистого листа и создать собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего», - говорится в лаконичном заявлении Белого дома.

Бывший финансист Энтони Скарамуччи, назначенный на пост в администрации Дональда Трампа 21 июля, сразу же оказался в центре скандала, нецензурно обругав в телефонном разговоре с репортером двух коллег: своего начальника, теперь уже бывшего главу администрации Райнса Прибуса, и советника президента Стива Бэннона.

Н.О.