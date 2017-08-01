Хошгедем Хидаятгызы: У тебя нет семьи, матери, отца, сестры, брата?

2017-08-01 12:14 | www.oxu.az | 4

Ведущая Хошгедем Хидаятгызы в эфире передачи «Səni axtarıram» рассказала об умершем ребенке своей сестры.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на axşam.az, некоторые СМИ исказили слова ведущей, написав в заголовке, что у Хошгедем умер ребенок.

Разъяренная Х.Хидаятгызы не смогла сдержать своих эмоций:

«У тебя нет семьи, матери, отца, сестры, брата? Если есть, то как можешь писать такие вещи? Ты знаешь, сколько моих знакомых прочитали заголовок и расстроились? Да, имя «Хошгедем Хидаятгызы» - бренд, привлекающий миллионы читателей…Но нельзя так огорчать близких, семью человека.

Мне жаль вас! Тех, кто пишет такие заголовки и заставляет мою семью волноваться и пугаться. Пусть такое действительно случится с вами, и ваши семьи и близкие переживут то, что сегодня пережила моя семья. Пусть никто не осуждает меня за мои проклятья. Если бы, когда я прочитала это, мои дети не были рядом со мной, то мое сердце бы не выдержало».

A.M.

