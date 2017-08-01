В Азербайджане завершаются выплаты компенсаций вкладчикам еще 4 закрывшихся банков

2017-08-01 12:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня завершаются выплаты компенсаций вкладчикам четырех закрывшихся банков - Dekabank, Kredobank, Parabank и Zaminbank, сообщает во вторник Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Согласно законодательству, выплаты компенсаций по вкладам осуществляются в течение одного года с момента первой публикации об их выплате.

Тем не менее, в индивидуальном порядке вкладчики могут продлить процесс выплаты компенсаций, представив в ADIF документы, которые подтверждают невозможность в течение года обратиться за компенсацией.

Как отмечается в сообщении фонда, к таким случаям относятся служба в Вооруженных силах, тяжелая болезнь и другие случаи, указанные в статье 11 Порядка “О процедуре выплат компенсаций”.

Лицензии всех четырех банков были отозваны в 2016 году из-за несоответствия их совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.

Объем выплаченных компенсаций в Dekabank, Kredobank, Parabank и Zaminbank:

Банки Общий объем вкладов (в млн манатов) Объем застраховн-ных вкладов (в млн манатов) Объем компенси- руемых вкладов (в млн манатов) Размер выплачен-ных компенсаций (в млн манатов) Доля выплаченных компенсаций от общего объема застрахованных вкладов (%) Размер невыплачен-ных компенсаций (в млн манатов) Parabank 87,601 50,713 43,884 43,222 98,5 0,662 Zaminbank 77,116 75,574 72,675 71,999 99,9 0,676 Kredobank 30,191 29,159 27,91 27,771 99,5 0,138 Dekabank 5,36 3,684 3,127 3,087 98,7 0,039

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli