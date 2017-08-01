В Азербайджане завершаются выплаты компенсаций вкладчикам еще 4 закрывшихся банков
2017-08-01 12:01 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня завершаются выплаты компенсаций вкладчикам четырех закрывшихся банков - Dekabank, Kredobank, Parabank и Zaminbank, сообщает во вторник Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).
Согласно законодательству, выплаты компенсаций по вкладам осуществляются в течение одного года с момента первой публикации об их выплате.
Тем не менее, в индивидуальном порядке вкладчики могут продлить процесс выплаты компенсаций, представив в ADIF документы, которые подтверждают невозможность в течение года обратиться за компенсацией.
Как отмечается в сообщении фонда, к таким случаям относятся служба в Вооруженных силах, тяжелая болезнь и другие случаи, указанные в статье 11 Порядка “О процедуре выплат компенсаций”.
Лицензии всех четырех банков были отозваны в 2016 году из-за несоответствия их совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.
Объем выплаченных компенсаций в Dekabank, Kredobank, Parabank и Zaminbank:
|
Банки
|
Общий объем вкладов (в млн манатов)
|
Объем застраховн-ных вкладов (в млн манатов)
|
Объем компенси- руемых вкладов (в млн манатов)
|
Размер выплачен-ных компенсаций (в млн манатов)
|
Доля выплаченных компенсаций от общего объема застрахованных вкладов (%)
|
Размер невыплачен-ных компенсаций (в млн манатов)
|
Parabank
|
87,601
|
50,713
|
43,884
|
43,222
|
98,5
|
0,662
|
Zaminbank
|
77,116
|
75,574
|
72,675
|
71,999
|
99,9
|
0,676
|
Kredobank
|
30,191
|
29,159
|
27,91
|
27,771
|
99,5
|
0,138
|
Dekabank
|
5,36
|
3,684
|
3,127
|
3,087
|
98,7
|
0,039
Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.
Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli