В Баку похитили девушку

2017-08-01 12:26 | www.oxu.az | 5

В Баку девушку силой усадили в автомобиль и увезли.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, инцидент произошел вчера в торговом центре «Садарак» в поселке Локбатан.

Несколько человек напали на стоявшую на автобусной остановке Гюльбениз Мирзоеву 1990 г.р., силой усадили ее в автомобиль и увезли. Когда автомобиль проезжал через Сальянский район, девушка, увидев впереди пост полиции, напала на водителя, попытавшись вырвать у него руль. Сотрудники полиции остановили показавшийся им подозрительным автомобиль, задержали Джейхуна Мамедова, 1993 года рождения, и еще троих лиц, и доставили их в Управление полиции Гарадагского района. Выяснилось, что похитители везли девушку в Саатлинский район.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 29.144 (покушение на похищение человека). Расследование продолжается.

A.M.

