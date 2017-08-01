Более 20 документов подписано на первом бизнес-форуме "Беларусь-Таджикистан-Афганистан"

2017-08-01 12:23 | www.trend.az | 3

Более 20 документов подписано по итогам I Международного бизнес-форума "Беларусь-Таджикистан-Афганистан", который прошел в Душанбе во время Международной универсальной выставки-ярмарки "Таджикистан-2017". Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Белорусскую торговую миссию в Душанбе представили ведущие машиностроительные холдинги страны, среди которых БелАЗ, МАЗ, "Амкодор", "Гомсельмаш", "БелОМО", а также УП "Минскинтеркапс", Минский завод безалкогольных напитков", ООО "Пожснаб". Делегация прибыла на форум под руководством заместителя председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Сергея Небешко.

Афганскую делегацию из более чем 60 компаний возглавил первый заместитель председателя правления ТПП Афганистана Хан Джан Алокозай. С таджикской стороны в мероприятиях выставки и форума приняли участие члены Торгово-промышленной палаты Таджикистана, Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса, представители министерств и других государственных и частных организаций.

По итогам бизнес-форума подписано более 20 документов, в том числе контракты и договоры о намерениях.

Сергей Небешко также провел рабочую встречу с руководством Торгово-промышленной палаты Афганистана. Стороны достигли договоренности подписать в августе 2017 года в Минске соглашение о сотрудничестве.