Команда КВН "Сборная Баку" приняла участие в фестивале "Голосящий КиВиН" (ФОТО, ВИДЕО)

2017-08-01 | www.trend.az

БАКУ /Trend Life/ - Команда КВН "Сборная Баку" приняла участие в Международном фестивале "Голосящий КиВиН" в Светлогорске, сообщили Trend Life в пресс-службе команды.

До пункта назначения команда добиралась на автомобилях, преодолев долгий путь. К сожалению, участие команды не стало результативным, и "Сборная Баку" в этот раз осталась без КиВиНов.

Напомним, что прошлогоднее выступление "Сборной Баку" на "Голосящем КиВиНе" вошло в историю азербайджанского КВН: впервые команда страны стала обладателем КиВиНов, которые вручают на фестивале в качестве главных наград.

В настоящее время команда начала подготовку к полуфиналу Азербайджанской лиги КВН, который состоится в начале осени в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)

