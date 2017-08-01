В этом году манат укрепился к доллару на 4%

2017-08-01 12:27 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА-Экономикс, курс доллара, в первый рабочий день этого года составлявший 1,7707 маната, сегодня опустился до 1,7009 маната. Отметим, что доллар начал слабеть относительно маната с 5 июля, когда курс составил 1,7022 маната. В целом, в июле доллар подешевел к манату на 0,07%.



Как показывает анализ данных Центробанка, курс доллара приближается к минимуму, зафиксированному 15 ноября 2016 года, когда курс USD/AZN равнялся 1,6954.



Отметим, что сегодня в ЦБА при участии Госнефтефонда пройдет валютный аукцион.