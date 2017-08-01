Уроженцы Азербайджана организовали аферу прямо в колонии

2017-08-01 12:40 | www.oxu.az | 5

В Украине мошенники представлялись сотрудниками полиции и под предлогом «освобождения» родственников потерпевших от уголовной ответственности за совершение несуществующих преступлений требовали и получали от них денежные средства в значительных суммах, передает Oxu.Az со ссылкой на Восточный дозор.

Руководили действиями мошенников уроженцы Азербайджана, отбывавшие наказание в исправительной колонии на Днепропетровщине.

В ходе следственно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след двух человек – 30 и 35 лет, которые звонили своим жертвам. Во время совершения уголовных правонарушений они находились на территории исправительного учреждения в соседнем регионе.

Также были установлены трое ранее судимых мужчин, уроженцев Азербайджана, которые под видом сотрудников полиции забирали деньги у потерпевших.

Действовали мужчины по отработанной схеме. Один из злоумышленников позвонил женщине, представился сотрудником полиции, и рассказал, что ее сын задержан за совершение преступления. За непривлечение его к уголовной ответственности мужчина потребовал 15000 гривен. Женщина передала эту сумму неизвестному возле места проживания.

Сразу после передачи денежных средств он был задержан. Впоследствии сотрудники уголовного розыска также вышли на двух его подельников. Злоумышленников задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Они находятся в изоляторе временного содержания. Ворам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Н.О.