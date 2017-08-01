AccessBank определил победителей лотереи “Лето улыбнется вам» (ФОТО)

2017-08-01 12:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня в головном офисе AccessBank состоялся розыгрыш первого тиража лотереи “Лето улыбнется вам». Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, в первом тираже были разыграны путёвка на двоих в Анталью (Турция), два смартфона Apple iPhone 7 и четыре планшета Samsung Galaxy.

В розыгрыше, проводимом под наблюдением независимой комиссии, приняло участие около 40 000 билетов. По итогам розыгрыша первого тиража 7 клиентов выиграли ценные призы. С клиентскими кодами победителей можно ознакомиться на официальном сайте банка.

По условиям лотереи для участия необходимо было провести безналичные операции на общую сумму минимум в эквиваленте 20 манатов картой Mastercard, приобретённой в AccessBank. В первом туре участвовали клиенты, осуществившие безналичные операции с 21 июня по 20 июля. Каждые 20 манатов общей суммы операций предоставляли клиентам один шанс на выигрыш.

Поздравляем победителей первого тиража! Напомним, что розыгрыш второго призового фонда состоится 30 августа 2017 года. У Вас ещё есть шанс стать победителем! Оплачивайте платежными картами Mastercard AccessBank-а и станьте обладателем ценных призов!

Подробную информацию об условиях лотереи можно получить на официальной Интернет-странице банка, страницах facebook и twitter, а также позвонив в Информационный центр по номеру 151.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank, являющийся одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг.