Трамп подписал закон о введении санкций

2017-08-01 12:47 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР.

Как сообщает АПА со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил находящийся с визитом в Тбилиси вице-президент США Майкл Пенс.

«Президент Трамп подписал документ о введении санкций против РФ. Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном», - сказал он.

Отметим, 28 июля Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.

Законопроект предусматривает, в частности, введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Кроме того, предлагается кодификация уже действующих ограничений, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о судьбе действующих в отношении России санкций.