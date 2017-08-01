Вице-президент США: «Грузия наш основной стратегический партнер»

2017-08-01 12:49 | www.apa.az | 4

«Грузия основной стратегический партнер США».

Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом в ходе совместной с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили пресс-конференции в Тбилиси заявил вице-президент США Майкл Пенс.

По его словам, Вашингтон поддерживает территориальную целостность Грузии и курс страны на вступление в НАТО.

«Мы являемся свидетелями усилий по укреплению безопасности в Грузии. США готовы к еще большему укреплению отношений с Грузией в будущем», - сказал он.

Георгий Квирикашвили в свою очередь выразил благодарность вице-президенту США за большую поддержку, оказываемую Грузии.

«США выступают за урегулирование мирным путем конфликта между Грузией и Россией. Мы высоко ценим позицию США по территориальной целостности Грузии», - подчеркнул он.