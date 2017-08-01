Армения между молотом санкций и наковальней региональной изоляции

2017-08-01 12:45 | www.trend.az | 4

Эльмира Таривердиева

Армения паникует, что хорошо чувствуется по истерическому тону статей, взорвавших медиа-пространство республики, и ее можно понять - два союзника Армении подвергнутся очередным санкциям со стороны США.

Россия и Иран оказались в числе стран, против которых, в случае подписания соответствующего законопроекта президентом Дональдом Трампом, будут применены новые санкции США. Трамп, конечно, документ подпишет, так как проголосовало за него большинство американских сенаторов.

Новый пакет антироссийских санкций США может поставить жирную точку на попытках нищей Армении выжить. Дело в том, что Ереван может, по сути, рассчитывать лишь на две страны в регионе, и обе они подпадают под американские санкции, а жить Армении без субсидий будет просто не на что.

Примечательно, что почти весь состав группы дружбы Армения-США в Конгрессе выступил за ужесточение санкций против России и расследование вмешательства России в выборы в США.

Учитывая, что Россия играет для Армении огромную роль не только в плане безопасности, но и в вопросе финансовой стабильности, такое, мягко говоря, бездействие армянского лобби, можно рассматривать в нескольких ракурсов.

Возможно, армянской диаспоре в США не нравится больше тот факт, что Армения сама согласилась быть форпостом России на Южном Кавказе, за что сегодня из-за санкций и падения цен на нефть не получает от России такие же финансовые преференции, как раньше. После введения нового раунда санкций США против Москвы трансферы, которые переводили из России армянские гастарбайтеры, сократятся еще больше, чем после первого раунда санкций. Более того, после введения нового закона о водительских правах часть армянских водителей, работавших раньше в Москве, уже осталась без работы и не может помогать своим семьям в Армении. Получается, что Армения выполняет роль российской куртизанки за очень небольшие деньги, а скоро и тех не будет.

Это вполне может внедрить в голову американских армян мысль о развороте курса страны в сторону Запада. Однако тут существует множество загвоздок. Во-первых, Армения - слишком опасный для Запада потенциальный партнер, ведь находясь долго под влиянием России и отдав ей в руки все составляющие своего суверенитета, включая независимость в военной сфере, Армения может продолжать работать на два фронта и дальше.

Кроме того, не может вызывать восторгов Запада дружба Еревана и Тегерана.

Правда, тут беспокоиться не о чем – у Ирана нет лишних финансов, чтобы еще и Армении помогать; он должен со своими финансовыми и политическими проблемами разобраться. Однако на все заигрывания Армении он с чисто восточной мудростью отвечает «посмотрим». При этом, правда, продолжает развивать проекты, которые фактически ставят крест на надеждах Армении. Яркий пример – железнодорожные проекты.

Многие годы Ереван лелеет мысль о строительстве армяно-иранской железной дороги, которая, наконец, прорвала бы транспортную блокаду Армении, принося прибыль за транзит по ее территории грузов из Ирана в Россию. Однако Иран ничего в этом направлении, кроме расплывчатых намеков, не делает. Очевидно, что проект железной дороги Иран-Армения нереален. Объем вложений в проект оценивается в 3,2 миллиарда долларов, при этом ни Армения, ни Иран не могут стать надежным источником его финансирования ввиду опять же объективных финансовых обстоятельств.

В то же время Иран активно продвигает проект строительства ветки с Азербайджаном (Астара (Иран) - Астара (Азербайджан). В августе 2016 года в Баку лидеры Азербайджана, России и Ирана подписали декларацию о создании транспортного коридора "Север-Юг". В частности, в декларации отмечается: "Стороны будут и далее на взаимной основе содействовать реализации новых проектов по соединению железных дорог в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как бы ни рассчитывала Армения на Иран, приходится признать, что углубление сотрудничества Ирана с Азербайджаном в транспортной сфере принесет выгоды обеим этим странам и в который раз оставит Армению за бортом.

И так будет с любым проектом, на который надеется Армения, особенно после новых финансовых санкций США против Ирана.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend