Стал известен прогноз погоды на завтра

2017-08-01 13:06 | www.apa.az | 4

2 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 32-37°, в Баку ночью 24-26°, днем 34-36° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность – 55-65%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2-4 августа жара и влажность плохо повлияют на состояние метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах будут грозы и кратковременные дожди. Подует слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, в горах ночью 15-20°, днем 27-32° тепла.