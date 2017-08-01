За трансляцию матча «Карабаха» требуют 100 тысяч манатов

2017-08-01 13:00 | www.oxu.az | 4

Канал «İdman Azərbaycan» хотел провести трансляцию матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, но молдоване запросили за это слишком большую сумму.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на axşam.az, в Молдове потребовали 100 тыс. манатов у азербайджанской стороны.

Комментатор «İdman Azərbaycan» Сиявуш Алиев подтвердил данную информацию: «Пока никаких сдвигов нет. В нынешней ситуации трансляция матча не представляется реальной».

Отметим, что матч «Шериф» - «Карабах» пройдет сегодня и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

A.M.

