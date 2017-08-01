Трамп решил подписать документ о санкциях против РФ - вице-президент США

2017-08-01 13:06 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп решил подписать документ "о санкциях в отношении РФ, это решение вскоре примет законодательное лицо и форму". Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Тбилиси вице-президент США Майкл Пенс, передает ТАСС.

"Хочу отметить, что США выступают за отмену санкций против РФ, это возможно в случае отказа России от деструктивных действий", - отметил он. Пенс утверждал, что "США хотят хороших отношений и диалога с РФ".