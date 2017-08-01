Малейка Аббасзаде: Вакантные места в вузы будут объявлены после 15 августа

2017-08-01 13:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - После завершения 10 августа процедуры выбора специальностей пройдет первый этап зачисления в вузы, а после 15 августа будут объявлены вакантные места в вузы, сказала во вторник председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, прием документов на вакантные места планируется провести 15-19 августа, а объявить результаты – 20 августа.

Аббасзаде отметила, что абитуриенты в обязательном порядке должны 15-25 августа пройти регистрацию в вузах, в которые они поступили, в противном случае их места будут считаться вакантными, и соответствующий приказ издан не будет.

Сказав, что в этом году для вузов были выделены 42 806 плановых мест, Аббасзаде добавила, что это на два процента больше в сравнении с прошлым годом.

По словам Аббасзаде, в I группе этот показатель вырос на один процент, во II – на пять процентов, в III группе - почти не изменился, в IV группе есть снижение на 3,5 процента, в V группе – снижение на восемь процентов.

Она добавила, что основной конкурс проводится по специальностям госзаказа, и требования к баллам этих специальностей гораздо жестче, чем у других специальностей.

Аббасзаде отметила, что в I группе были предложены 13 805 мест, а число абитуриентов, набравших более 200 баллов, составляет 12 086. Это значит, что при соответствующем выборе специальностей все эти абитуриенты могут быть зачислены на платное обучение в вузы.

По словам председателя Совета директоров ГЭЦ, если сравнить количество мест и участвовавших в конкурсе, то в I группе останется примерно 1 200 вакантных мест. «Кроме того, поскольку в этой группе снижен конкурсный балл по ряду специальностей, то на них могут подать документы и те, кто набрал от 150 до 200 баллов. В этой группе примерно 3 089 претендентов, набравших от 150 до 200 баллов. Эти абитуриенты могут претендовать на 935 мест, конкурсный балл по которым снижен до 150. Такие специальности есть в каждой группе. Во II группе - 12 924 плановых места. Большая доля мест в этой группе приходится на частные вузы. Те, кто во II группе специальностей набрал более 490 баллов, имеют шанс быть зачисленными на специальности госзаказа», - сказала Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)