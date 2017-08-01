Дорожная полиция спасла отравившихся подростков – ВИДЕО

2017-08-01 13:10 | www.oxu.az | 6

В Масаллинском районе отравились трое молодых людей, приехавших на отдых из Лянкяранского района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ARB TV, инцидент произошел в поселке Нариманабад города Лиман Лянкяранского района.

Жители села Гасанли Масаллинского района Самир Гусейн оглу Аббасов 1988 г.р., Эльшан Адалят оглу Гусейнов 1986 г.р., Фарид Садреддин оглу Магеррамов 1988 г.р. приехали на пляж в Лянкяран. По дороге в одном из магазинов они купили колбасу.

Именно после того как они съели данный мясной продукт, им стало не по себе и при помощи сотрудников дорожно-патрульной службы они были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Как сообщили в больнице, состояние одного из отравившихся тяжелое, остальных – среднетяжелое.

В настоящее время их лечение продолжается в отделе инфекционных заболеваний Центральной больницы Лянкяранского района.

А.М.