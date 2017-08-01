США поддержали членство Грузии в НАТО

2017-08-01 13:10 | www.trend.az | 6

Находящийся с визитом в Тбилиси вице-президент США Майк Пенс заявил, что администрация нового президента Дональда Трампа поддерживает заявление о том, что Грузия должна стать членом НАТО, передает РИА Новости.

Вице-президент США с супругой Карен Пенс и официальной делегацией прибыл накануне с двухдневным визитом из Таллина, где он провел встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

"Мы с Трампом поддерживаем послание Бухарестского саммита о том, что Грузия станет членом НАТО. Грузинский народ стремительно движется в этом направлении, развивается демократия, героизм этой страны не перестает удивлять", — заявил Пенс во время совместной пресс-конференции с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили.

Пенс поблагодарил грузинскую сторону за участие в миротворческих миссиях в Афганистане, он также отметил, что 31 грузинский военный пожертвовали своими жизнями при участии в миссиях НАТО и добавил, что "США ценят вклад грузинской стороны в этом направлении".

Вице-президент еще раз отметил, что принес с собой послание Трампа со следующим содержанием: "Мы с вами, США всегда поддержит Грузию!"