Вице-президент США на встрече с грузинской оппозицией поднял вопрос Саакашвили

2017-08-01 13:21 | www.apa.az | 4

На встрече с лидерами грузинской оппозиции вице-президент США Майкл Пенс поднял вопрос экс-президента Михаила Саакашвили.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Georgia Online», председатель Политсовета партии Единое национальное движение Ника Мелия заявил, что во время встречи был обсужден вопрос преследования противников грузинской власти.

Н.Мелия отметил, что его вывела из себя позиция собеседника, касающаяся судьбы бывшего президента.