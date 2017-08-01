Идут вступительные экзамены в вузы Узбекистана

2017-08-01 13:23 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В вузах Узбекистана во вторник проходят вступительные экзамены.

По данным министерства высшего и среднего специального образования, в вузы республики подано свыше 730 тысяч документов.

На обучение в 2017–2018 учебном году вузы Узбекистана примут более 63 тысяч студентов, в том числе почти 58 тысяч – на отделения бакалавриата. В 2016–2017 году вузы страны приняли 62,9 тысячи студентов, из них 57,9 тысячи – на отделения бакалавриата.

Как сообщалось ранее, в республике принята программа комплексного развития системы высшего образования на 2017-2021 годы. Программа включает в себя меры по кардинальному совершенствованию и качественному повышению уровня высшего образования, укреплению и модернизации материально-технической базы высших образовательных учреждений, оснащению их современными учебно-научными лабораториями и средствами современных информационно-коммуникационных технологий. В соответствии с программой прием студентов до 2021 года должен вырасти на 18 процентов.

В связи с проведением вступительных тестовых испытаний городской пассажирский транспорт начал работу раньше обычного – в 4.30 утра, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд абитуриентов к местам проведения экзаменов.

Кроме того, все сотовые операторы, функционирующие в стране, объявили о проведении в первой половине дня профилактических работ. На официальных сайтах операторов накануне появились сообщения о том, что услуги SMS и мобильного интернета будут недоступны с 8.30 до 13.30 по местному времени. Голосовая связь работает без ограничений. Это делается, для того, чтобы вступительные экзамены проходили без нарушений, так как ранее не раз фиксировались попытки подсказывать абитуриентам ответы посредством мобильной связи.

В Узбекистане в настоящее время функционируют 59 вузов. Кроме того, в республике действуют восемь филиалов зарубежных вузов, квоты приема в которые определяются отдельно.

(Автор: Демир Азизов)