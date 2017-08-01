Армения хочет получить транзит иранского газа в Европу – кто платит и что скажет Москва?

2017-08-01 13:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Армении Серж Саргсян в преддверии визита в Исламскую Республику Иран для участия в церемонии инаугурации избранного президента ИРИ, намеченной на пятое августа, дал интервью иранской газете «Шарг», пишут армянские СМИ.

Среди прочего, примечательно то, что, коснувшись возможности транзита иранского природного газа в Европу по территории Армении, Саргсян отметил, что Ереван уже выразил готовность участия в крупных проектах. По его словам, проект можно осуществить, если по итогам соответствующих обсуждений это будет выгодно всем заинтересованным сторонам, пишут армянские СМИ.

Готовность Еревана не удивительна, однако, этот проект также мало реалистичен, как и проект «Великая Армения». Грузия совершенно не собирается подтверждать мифические договоренности Ирана и Армении и много раз на самом высоком уровне опровергала информацию о заключении соглашения, согласно которому в Грузию через Армению будет осуществляться "пробный экспорт" иранского газа. А это невозможно, поскольку нет трехстороннего соглашения.

То, что такого соглашения в принципе быть не может ясно и без Грузии. Ни у Ирана, экономике которой может грозить вторая волна рецессии [из-за санкций], ни у Армении денег нет. Европа же никогда не вложит инвестиции в проект для прохождения ИРАНСКОГО газа, через территорию российского форпоста, по территории России в Европу. Слишком много политических рисков, совершенно невыгодное предложение, которое не способствует диверсификации поставок газа в ЕС, а лишь создаст множество возможностей для шантажа Европы, в случае надобности.

Кроме того, вряд ли сама Россия будет в восторге от появления еще одного конкурента на рынке газа ЕС. Армения находится в тотальной зависимости от России и, в данном контексте, Москва вряд ли будет радоваться укреплению армяно-иранского сотрудничества с одной стороны и создать себе проблемы на рынке ЕС, с другой.

Поэтому, ехать поздравлять Хасана Рухани, Саргсян конечно же может, а вот о транзитных надеждах, ему лучше забыть. Очевидно, что и Запад и Иран никогда всерьез и не думали об армянском маршруте газа в Европу и всегда возлагали надежды на азербайджано-турецкий маршрут каспийского газа.

(Автор: Эльмира Таривердиева )