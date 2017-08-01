Вкладчикам 11-ти закрывшихся банков выплачено 748 млн. манатов компенсации

2017-08-01 13:36 | www.apa.az | 4

Фонд страхования вкладов по состоянию на 31 июля 2017 года выплатил вкладчикам Parabank 43,222 млн. манатов, вкладчикам Zaminbank – 72,196 млн. манатов, вкладчикам Kredobank – 27,788 млн. манатов и вкладчикам Dekabank – более 3,088 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, кроме того, по состоянию 31 июля 2017 года вкладчикам Кавказского банка развития выплачено более 2,004 млн. манатов, вкладчикам Atrabank – 14,351 млн. манатов, вкладчикам Bank of Azerbaijan – 24,191 млн. манатов, вкладчикам Gəncəbank – 976,440 тыс. манатов, вкладчикам Texnikabank - 120,458 млн. манатов, вкладчикам Bank Standard – 437,608 млн. манатов, вкладчикам United Сredit Bank – 1,807 млн. манатов.

В целом, вкладчикам 11-ти закрывшихся банков выплачено более 747,658 млн. манатов компенсации.