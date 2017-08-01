Германия призвала ЕС оказать экономическое давление на Турцию

2017-08-01 13:36 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство «Reuters», об этом говорится в письме, адресованном верховному представителю ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Федерике Могерини и еврокомиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханесу Хану.

В распоряжении агентства оказался документ, в котором федеральное правительство Германии, в числе прочего, требует уточнить, может ли в случае необходимости быть прекращено оказание поддержки Турции для подготовки к вступлению в ЕС.

Кроме того, по мнению правительства ФРГ, ЕС должен заморозить переговоры с Турцией по модернизации таможенного союза. «Переговоры по поводу модернизации таможенного союза между Турцией и ЕС в свете последних событий могут направить ложный сигнал Турции», - приводит агентство выдержку из документа.