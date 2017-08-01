Сегодня дорожная полиция дала старт месячнику «чистый воздух»

2017-08-01 13:38 | www.oxu.az | 5

С 1 по 31 августа Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана совместно с Министерством экологии и природных ресурсов проведет на территории республики месячник «чистый воздух».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Главном управлении полиции города Баку.

Главной целью месячника «чистый воздух» является предотвращение загрязнения воздуха вредными веществами, содержащимися в составе выхлопных газов автомобилей.

В связи с мероприятием Главное государственное управление дорожной полиции еще раз доводит до внимания владельцев транспортных средств, водителей и руководителей автотранспортных предприятий, что необходимо эксплуатировать находящиеся в их распоряжении автомобили после приведения в надлежащее состояние с очисткой топливной системы и приведения состава выхлопных газов в соответствие с нормами.

Физические и юридические лица, эксплуатирующие автомобили, которые выбрасывают в атмосферу вредные вещества сверх установленной нормы, будут привлечены к ответственности согласно правилам, предусмотренным законодательством.

A.M.