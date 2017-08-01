Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

2017-08-01 13:40 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 23-26, днем - 32-37, в Баку ночью - 24-26, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность - 55-65 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

Со 2 по 4 августа жаркая погода и относительно высокая влажность будут неблагоприятны для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако, в первой половине дня на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Слабый восточный ветер. Ночью - 21-26, днем - 35-40, в горах ночью - 15-20, днем - 27-32 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)