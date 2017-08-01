Роналду может сесть в тюрьму на 7 лет

2017-08-01 13:45 | www.oxu.az | 5

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду предстал перед судом по делу о неуплате налогов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на AS, португальцу грозит минимум 7 лет тюрьмы в том случае, если его вина будет доказана в полном объеме. Однако данный срок может быть сокращен в несколько раз, если Роналду выплатит все долги и штрафы по налогам.

Сообщается, что до 11 августа футболист имеет возможность добиться смягчения обстоятельств дела.

Напомним, испанская прокуратура утверждает, что Роналду использовал созданную в 2010 году «бизнес-структуру» с целью сокрытия своих реальных доходов, полученных за «имиджевые права». Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 14,7 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Роналду не захотел общаться с журналистами после суда по делу о неуплате налогов.

Н.О.