В Армении неизвестный расстрелял участников траурной церемонии: Есть погибшие

2017-08-01 13:51 | www.oxu.az | 3

В Арагацотнской области Армении неизвестный ворвался в зал для проведения траурных церемоний на территории кладбища села Шамирам и расстрелял участников церемонии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на NEWS.am, 3 человека погибли, 6 ранены.

Отметим, что село Шамирам населено езидами. На месте происшествия находятся представители правоохранительных органов. Подозреваемый разыскивается. Подробности будут представлены позже.

И.Ф.