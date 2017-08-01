Хомяк, ставший жертвой фитнеса – ВИДЕО

2017-08-01 14:00 | www.oxu.az | 4

В Сети обнародовали видео, в котором за колесо для бега борются два хомяка. Когда один из них начал свои «беговые упражнения», другой решил составить ему компанию, в итоге для одного из них дело закончилось плачевно, передает Oxu.Az со ссылкой на The Mashable.

В ролике видно, как вытесненный с колеса хомяк упал и беспомощно повис на металлической планке, после чего его закрутило, словно в барабане стиральной машины.

Курьезный ролик с двумя животными за несколько дней успели посмотреть более 800 тысяч пользователей.

Н.О.