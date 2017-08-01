Майк Пенс: «Трамп и я поддерживаем членство Грузии в НАТО»

2017-08-01 14:14 | www.apa.az | 4

Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом заявил вице-президент США Майк Пенс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Как отметил Пенс, сегодня проходят многонациональные военные учения, что дает возможность Грузии повысить свою обороноспособность. По его словам, это один из примеров помощи США в укреплении обороноспособности Грузии: «Президент Трамп и я поддерживаем заявление Бухарестского саммита 2008 года, что Грузия станет членом НАТО. Также впечатляет, что Грузия тратит два процента своего ВВП на оборону и тем самым опережает некоторых членов НАТО, но это вызвано тяжелой реальностью».

По его же словам, всего в каких-то 40 километрах стоят российские танки на оккупированной территории Грузии, и 20% территорий оккупированы: «Подчеркиваю, что США жестко осуждают оккупацию Россией Грузии. США выражает поддержку территориальной целостности Грузии и ее суверенитету. Администрация Дональда Трампа всегда даст жесткий ответ тем странам, которые будут иметь претензию нарушить суверенитет и территориальную целостность Грузии. Кроме сотрудничества в сфере безопасности, мы верим, что более сильная и развитая Грузия достигнет целостности страны и США продолжат искать новые пути, в результате которых мы не только усилим обороноспособность Грузии, но и поможем стране экономически, что позволит создать новые рабочие места, достичь экономического развития и, я уверен, настанет день, когда страна отметить возвращение своих территорий».